Клишас поддержал переход на оплату поставок зерна и удобрений в рублях

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Глава комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас высказался за экспорт удобрений и зерна за рубли. Об этом сенатор написал в своем телеграм-канале.

Накануне министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев в ходе Всероссийского зернового форума в Сочи заявил, что Минсельхоз обсуждает со странами Ближнего Востока и Северной Африки возможность перехода на расчеты за поставки зерна на тендерах в рублях.

Ранее стало известно, что генсек Конференции ООН по торговле и развитию Ребека Гринспен в скором времени намерена посетить Москву для обсуждения вопроса экспорта российских удобрений. До этого в Организации Объединенных Наций предложили смягчить санкции в отношении РФ в обмен на помощь в экспорте зерна из черноморских портов.

В МИД РФ, в свою очередь, заявили, что Москва готова предоставить гуманитарные коридоры для разблокировки украинских кораблей с зерном, однако Киев сперва должен разминировать все порты с российскими судами. В ведомстве отметили, что решение продовольственной проблемы требует комплексного подхода, связанного в том числе со снятием санкционных ограничений, которые были наложены на российский экспорт и финансовые транзакции.

