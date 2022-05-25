В КНР поддержали идею создания "зеленого коридора" для экспорта зерна из РФ и Украины

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Глава китайского МИД Ван И высказался в поддержку создания "зеленого коридора" для экспорта зерновых из России и Украины, сообщается на сайте внешнеполитического ведомства КНР.

В ходе переговоров в формате видеоконференции со своей германской коллегой Анналеной Бербок он заявил, что Пекин готов проводить консультации по этому вопросу со всеми заинтересованными сторонами.

"В сложившейся ситуации международное сообщество должно содействовать скорейшему прекращению огня, способствовать созданию "зеленого канала" для экспорта зерновых из России и Украины. <...> Китай не может остаться в стороне при решении важных проблем, вызывающих повышенное внимание у мировой общественности", – сказал он.

Ван И добавил, что Пекин будет оказывать экстренную продовольственную помощь государствам, которые в этом нуждаются больше всего.

Ранее китайское издание Xinhua сообщило, что крупнейший со времен Второй мировой войны продовольственный кризис в Европе спровоцировали антироссийские санкции и ситуация на Украине. Авторы статьи указывают, что жители Европы чувствуют "небывалое давление" из-за роста цен на продукты питания в связи с остановкой экспорта пшеницы и кукурузы из РФ и Украины.

