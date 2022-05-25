В Китае назвали причину крупнейшего продовольственного кризиса в Европе

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Крупнейший со времен Второй мировой войны продовольственный кризис в Европе спровоцировали антироссийские санкции и ситуация на Украине, пишет китайское издание Xinhua.

В публикации отмечается, что страны ЕС уже ощутили данный кризис на себе. Авторы статьи указывают, что жители Европы чувствуют "небывалое давление" из-за роста цен на продукты питания в связи с остановкой экспорта пшеницы и кукурузы из РФ и Украины. В частности, европейцы начали переживать, что не смогут обеспечить себе трехразовое питание.

"Цены растут каждую неделю, и ситуация становится невыносимой, потому что увеличивается стоимость буквально всего", – сказал изданию один из французских фермеров.

Кроме того, прекратились продажи удобрений из России и Белоруссии, в результате чего цены на них выросли. Как заявил главный экономист Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН Максимо Тореро, если проблема с удобрениями не решится, то в следующем году мир столкнется с серьезной проблемой снабжения продовольствием.

Ранее посол России в США Анатолий Антонов заявил, что продовольственную безопасность на протяжении нескольких лет подрывали неграмотные макроэкономические шаги коллективного Запада. По его словам, проблемы возникли задолго до начала российской специальной военной операции по защите ЛНР и ДНР. Он также подчеркнул, что на ситуацию на мировых продовольственных рынках напрямую влияют санкции в финансовой и транспортной сферах.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, в свою очередь, назвал страны, принявшие антироссийские санкции, источником проблем мирового голода и морского способа транспортировки продовольствия.

