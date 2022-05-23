Источником проблемы мирового голода стали страны, которые ввели санкции против РФ – Песков

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал страны, принявшие антироссийские санкции, источником проблемы мирового голода.

"А по альтернативным маршрутам с нашей стороны, опять же, не мы являемся источниками проблем, которые ведут к угрозе мирового голода, а те, кто ввел санкции против РФ, и сами санкции, которые действуют", – цитирует представителя Кремля ТАСС.

По словам Пескова, Россия также не является источником проблемы морского способа транспортировки продовольствия.

Ранее помощник президента РФ по экономическим вопросам Максим Орешкин предрек глобальный голод к концу 2022 года. Он отметил, что Россия начала готовиться к глобальному голоду еще в конце 2021 года. Основной причиной, способной привести к нехватке продовольствия, помощник президента назвал рост стоимости пшеницы на мировом рыке.

