Россия не будет экспортировать продовольствие в ущерб себе – Медведев

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Россия не станет экспортировать продовольственные товары за рубеж в ущерб собственному рынку. Об этом зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев написал в своем телеграм-канале.

По его словам, Запад использует санкции, чтобы принудить другие страны к нужному поведению под угрозой голода. При этом ни США, ни ЕС без еды не останутся, даже если их гражданам придется тратить на нее в три раза больше. Медведев подчеркнул, что РФ готова исполнять свои обязательства перед зарубежными партнерами, однако ждет от них содействия в этом вопросе.

"А то получается нелогично: с одной стороны, против нас вводят безумные санкции, с другой – требуют поставлять продовольствие. Так не бывает, мы не идиоты. И еще раз подчеркну: никаких поставок на экспорт в ущерб своему рынку", – подытожил он.

Ранее помощник президента РФ по экономическим вопросам Максим Орешкин предрек глобальный голод к концу 2022 года. При этом он отметил, что Россия начала готовиться к нему еще в конце 2021 года.

Основной причиной, способной привести к нехватке продовольствия, чиновник назвал рост стоимости пшеницы на мировом рыке, который обусловлен безответственной монетарной политикой США.

