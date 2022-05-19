Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

Экономика

19 мая, 21:44

Россия не будет экспортировать продовольствие в ущерб себе – Медведев

властьэкономика

Фото: kremlin.ru

Россия не станет экспортировать продовольственные товары за рубеж в ущерб собственному рынку. Об этом зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев написал в своем телеграм-канале.

По его словам, Запад использует санкции, чтобы принудить другие страны к нужному поведению под угрозой голода. При этом ни США, ни ЕС без еды не останутся, даже если их гражданам придется тратить на нее в три раза больше. Медведев подчеркнул, что РФ готова исполнять свои обязательства перед зарубежными партнерами, однако ждет от них содействия в этом вопросе.

"А то получается нелогично: с одной стороны, против нас вводят безумные санкции, с другой – требуют поставлять продовольствие. Так не бывает, мы не идиоты. И еще раз подчеркну: никаких поставок на экспорт в ущерб своему рынку", – подытожил он.

Ранее помощник президента РФ по экономическим вопросам Максим Орешкин предрек глобальный голод к концу 2022 года. При этом он отметил, что Россия начала готовиться к нему еще в конце 2021 года.

Основной причиной, способной привести к нехватке продовольствия, чиновник назвал рост стоимости пшеницы на мировом рыке, который обусловлен безответственной монетарной политикой США.

В ООН предложили смягчить санкции в отношении РФ в обмен на помощь в экспорте зерна

Читайте также

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации.

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать