Россия не будет экспортировать продовольствие в ущерб себе – Медведев

Фото: kremlin.ru
Россия не станет экспортировать продовольственные товары за рубеж в ущерб собственному рынку. Об этом зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев написал в своем телеграм-канале.
По его словам, Запад использует санкции, чтобы принудить другие страны к нужному поведению под угрозой голода. При этом ни США, ни ЕС без еды не останутся, даже если их гражданам придется тратить на нее в три раза больше. Медведев подчеркнул, что РФ готова исполнять свои обязательства перед зарубежными партнерами, однако ждет от них содействия в этом вопросе.
"А то получается нелогично: с одной стороны, против нас вводят безумные санкции, с другой – требуют поставлять продовольствие. Так не бывает, мы не идиоты. И еще раз подчеркну: никаких поставок на экспорт в ущерб своему рынку", – подытожил он.
Ранее помощник президента РФ по экономическим вопросам Максим Орешкин предрек глобальный голод к концу 2022 года. При этом он отметил, что Россия начала готовиться к нему еще в конце 2021 года.
Основной причиной, способной привести к нехватке продовольствия, чиновник назвал рост стоимости пшеницы на мировом рыке, который обусловлен безответственной монетарной политикой США.
В ООН предложили смягчить санкции в отношении РФ в обмен на помощь в экспорте зерна
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации.
Следите за новостями: