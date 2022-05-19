Почти половина покупателей газа РФ открыли рублевые счета для оплаты – Новак

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Около половины компаний, которые являются клиентами "Газпром экспорта", открыли рублевые счета, чтобы оплачивать российский газ, заявил вице-премьер РФ Александр Новак.

"У нас около 54 компаний, которые имеют договоры с "Газпром экспортом", есть крупные, есть средние и маленькие компании", – приводит слова вице-премьера ТАСС.

Он отметил, что в ближайшие дни станет известен окончательный список компаний, перешедших на оплату газа в рублях.

"Есть определенные даты платежей, есть авансы, есть предоплата, есть фактическая оплата за поставленный газ. Это механизм во времени растянутый", – пояснил Новак.

Он добавил, что введение оплаты газа в рублях является вынужденной мерой, которая позволит сохранить экспортную выручку.

В конце марта Владимир Путин распорядился перевести платежи за поставки газа в недружественные страны в рубли в ответ на антироссийские санкции. Новая схема заработала с 1 апреля.

Некоторые страны от такого алгоритма отказались. В частности, рублевые счета не стали заводить компании Болгарии, Чехии и Польши. Другие же, наоборот, с новыми условиями согласились. В их числе оказались Венгрия и еще девять других государств.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

