"Газпром" приостановил поставки в Болгарию и Польшу из-за отказа платить в рублях

Фото: Москва 24/Юлия Иванко
Компания "Газпром" заявила, что полностью приостановила поставки газа болгарской компании "Булгаргаз" и польской PGNiG в связи с неоплатой в рублях.
"Газпром экспорт" уведомил "Булгаргаз" и PGNiG о приостановке поставок газа начиная с 27 апреля и до момента осуществления оплаты в соответствии с порядком, установленным указом", – цитирует сообщение компании ТАСС.
Уточняется, что "Газпром экспорт" не получил платежи за поставки газа в апреле от компаний по состоянию на конец рабочего дня 26 апреля.
В организации отметили, что поставки в адрес польской и болгарской компаний приостановлены до их оплаты в соответствии с новым порядком.
"Газпром" также напомнил, что Болгария и Польша являются транзитными странами, поэтому в случае неразрешенного отбора газа РФ из транзитных объемов в третьи страны поставки для транзита будут уменьшены на этот объем.
Как уточнил венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто, прекращение поставок газа из РФ в Болгарию не отразится на транзите в Венгрию.
"Хочу всех заверить, что отказ от поставок газа в Болгарию не означает прекращения транзита через Болгарию. Конечно, завтра мы также проконсультируемся с нашими болгарскими партнерами, но пока все участники подтвердили эту информацию", – отметил Сийярто, слова которого приводит портал hirado.hu.
Он подчеркнул, что у "Газпрома" существуют разные контракты с болгарскими компаниями: на поставку объемов, предназначенных для Болгарии, и на транзитные поставки в другие государства. Министр напомнил, что "Газпром" переводит оплату за газ на рубли.
"Однако найдено решение, позволяющее перевести плату на газ в евро на наш счет в евро в Газпромбанке, который будет конвертирован в рубли Газпромбанком и который будет передан в "Газпром экспорт", – заявил глава МИД.
Сийярто уточнил, что словацкие коллеги, по словам главы Минэкономики, будут платить так же, а следующее платежное обязательство Венгрии будет 22 мая.
"Хочу заверить всех, что поставки природного газа в Венгрию идут без перебоев в соответствии с контрактом и графиком", – заключил министр.
23 марта Владимир Путин заявил, что Россия будет принимать оплату по газовым контрактам только в рублях. Требование касается лишь недружественных стран. Президент РФ пояснил, что в расчетах планируется отказаться от валют всех скомпрометировавших себя стран.
Позднее представитель польского правительства по стратегической энергетической инфраструктуре Петр Наимский заявил, что власти Польши не согласны с требованием Москвы об оплате российского газа в рублях. Он подчеркнул, что польская сторона готова к возможным рискам, связанным с остановкой поставок.
Недружественные страны признают, что не могут обойтись без энергоресурсов РФ – Путин
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