В Польше заявили, что не будут платить за российский газ в рублях

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Власти Польши не согласны с требованием Москвы об оплате российского газа в рублях. Об этом заявил представитель польского правительства по стратегической энергетической инфраструктуре Петр Наимский, передает ТАСС.

Наимский подчеркнул, что польская сторона готова к возможным рискам.

"Мы готовы на действия российской стороны, предусматривающие возможность остановки поставок", – добавил он.

23 марта Владимир Путин заявил, что Россия будет принимать оплату по газовым контрактам только в рублях. Требование касается лишь недружественных стран. Президент РФ пояснил, что в расчетах планируется отказаться от валют всех скомпрометировавших себя стран.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля президент РФ сообщил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины российского лидера попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

