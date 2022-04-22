В МВФ рассказали о последствиях отказа Европы от газа РФ

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Европа сможет обойтись без российского газа не дольше шести месяцев, заявил глава Европейского департамента Международного валютного фонда Альфред Каммер.

"В то же время, если бы отключение продлилось до зимы или даже более долгое время, это имело бы значительные негативные последствия (для европейской экономики)", – приводит слова Каммера AFP.

Он выразил мнение, что для решения проблемы потребуется комплекс мер. Одной из них сейчас является поиск альтернативных источников поставок. Кроме того, отметил Каммер, потребители могут снизить потребление энергоресурсов, чтобы заранее накопить газ и смягчить эффект от возможного отключения.

Ранее верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель рассказал, что среди членов союза нет единого мнения по вопросу отказа от российских энергоресурсов. Он отметил, что отдельные страны могут действовать в соответствии с коллективным решением, которое официально не является решением ЕС.

