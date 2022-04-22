Шольц предупредил о серьезных последствиях эмбарго на российский газ для ФРГ и Европы

Фото: Pool via AP/Lisi Niesner

Канцлер ФРГ Олаф Шольц предупредил, что при резком введении эмбарго на российский газ возникнут серьезные последствия для Германии и Европы в целом.

"Во-первых, я совсем не вижу, чтобы эмбарго на газ остановило бы войну. Во-вторых, вы говорите так, будто мы на этом зарабатываем. Но речь идет о том, что мы хотим избежать серьезного экономического кризиса, потери миллионов рабочих мест и (закрытия. – Прим. ред.) заводов, которые больше никогда бы не открылись", – приводит слова Шольца Der Spiegel.

Также, по его словам, эмбарго серьезно повлияло бы на финансирование восстановления Украины. В связи с этим канцлер Германии призвал не допустить введения данного ограничения.

Ранее глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявила, что Германия в перспективе полностью откажется от импорта российских энергоносителей. Она уточнила, что страна намерена прекратить использование российского угля до конца лета и наполовину сократить потребление нефти.

В свою очередь, канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил, что против эмбарго на российский газ выступают Вена, Берлин и Будапешт. Политик отметил, что Австрия тоже хочет снизить зависимость от российского газа, но для этого потребуется время.

