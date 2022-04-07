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Политика

01:57

США хотят лишить РФ всех доходов от экспорта нефти и газа – представитель Белого дома

политикаэкономика

Фото: depositphotos/rabbit75_dep

США и их союзники будут добиваться того, чтобы лишить Россию любых доходов от экспорта нефти и газа. Об этом заявил заместитель советника президента США по национальной безопасности Далип Сингх в эфире телеканала CNN.

По его словам, реализация подобных мер потребует времени. Он добавил, что США работают с Германией над тем, чтобы закрыть газопровод "Северный поток – 2" и отрезать России доступ к необходимым технологиям в сфере энергетики.

Ранее сообщалось, что очередной пакет антироссийских санкций затронет торговлю, энергетику и транспорт. Замглавы Еврокомиссии Валдис Домбровскис отметил, что пятый пакет санкций содержит также и индивидуальные санкции, и торговые, и транспортные, и энергетические, включая ограничения относительно угля.

До этого стало известно, что Еврокомиссия предложит в рамках новых санкций против России запрет на импорт российского угля и ввоз оборудования, а также закрыть морские и сухопутные границы для российских грузоперевозчиков.

В свою очередь, власти Великобритании намерены полностью отказаться от поставок российского угля к концу 2022 года. Кроме того, со следующей недели Соединенное Королевство прекратит экспорт нефтеперерабатывающего оборудования в Россию, а также введет запрет на импорт российских товаров из стали и железа. В МИД Великобритании отметили, что экспорт продуктов черной металлургии является ключевым источником доходов для РФ.

Ситуация осложнилась, когда в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

Позже Евросоюз, США и некоторые другие страны ввели против России целый ряд санкций. Они затронули российских чиновников и бизнесменов, а также ряд отраслей экономики – от энергетики до банковского сектора.

Эксперт прокомментировал введение новых санкций США и Великобритании против РФ

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