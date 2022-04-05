Еврокомиссия может запретить импорт угля из РФ – СМИ

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Еврокомиссия предложит в рамках новых санкций против России запретить импорт российского угля. Об этом сообщает RT со ссылкой на The Wall Street Journal.

По данным издания, комиссия также предложит закрыть морские и сухопутные границы для российских грузоперевозчиков, запретит ввоз оборудования, в том числе электрического и транспортного, на сумму 10 миллиардов евро.

Также планируется предложить ограничить импорт калийной соли из России.

Предложения должны быть одобрены 27 членами Евросоюза.

Ранее сообщалось, что власти Канады ввели санкции против девяти граждан России и стольких же граждан Белоруссии. В ведомстве заявили, что граждане, связанные с российским и белорусским режимами, занимались пособничеством нарушениям суверенитета, территориальной целостности и независимости Украины. При этом конкретные имена в санкционном списке не указываются.

