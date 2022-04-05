Еврокомиссия может запретить импорт угля из РФ – СМИ

Фото: ТАСС/Максим Киселев
Еврокомиссия предложит в рамках новых санкций против России запретить импорт российского угля. Об этом сообщает RT со ссылкой на The Wall Street Journal.
По данным издания, комиссия также предложит закрыть морские и сухопутные границы для российских грузоперевозчиков, запретит ввоз оборудования, в том числе электрического и транспортного, на сумму 10 миллиардов евро.
Также планируется предложить ограничить импорт калийной соли из России.
Предложения должны быть одобрены 27 членами Евросоюза.
Ранее сообщалось, что власти Канады ввели санкции против девяти граждан России и стольких же граждан Белоруссии. В ведомстве заявили, что граждане, связанные с российским и белорусским режимами, занимались пособничеством нарушениям суверенитета, территориальной целостности и независимости Украины. При этом конкретные имена в санкционном списке не указываются.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации.
Следите за новостями: