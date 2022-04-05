Россиян предупредили о сложностях с поставками рыбы до конца года

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Из-за прекращения поставок из недружественных стран в текущем году импорт рыбы в Россию сократится примерно на треть по сравнению с показателем 2021 года – с 579 до 385 тысяч тонн. Об этом сообщает РБК со ссылкой на исследование Ассоциации добытчиков минтая.

Представители ассоциации предположили, что ситуация может оказаться схожей с таковой в 2015 году, когда поставки рыбы из-за рубежа упали почти наполовину после введения Россией в 2014 году эмбарго на ввоз продуктов из стран Европы и США. Тогда это больше всего ударило по импорту красной рыбы – ее поставки сократились в 5 раз. Ситуацию удалось выправить за счет поставок из других стран, однако к уровню 2014 года импорт лосося, семги и других подобных рыб еще не вернулся.

Между тем в Росрыболовстве заявили, что поставки снижаются с начала года. С января по февраль падение составило 10,5%. В ведомстве это связали с антироссийскими санкциями. В то же время там заверили, что проблем с продукцией рыболовства не будет: с начала 2022 года уже выловлено 1,2 миллиона тонн водных ресурсов, растет производство консервов и прочей продукции.

Помимо прекращения поставок из недружественных России стран, есть и другие факторы, способствующие снижению импорта рыбы. В их числе – девальвация рубля и снижение покупательной способности граждан, проблемы с логистикой, в том числе подорожание перевозок, а также проблема расчетов с поставщиками из-за санкций против банковского сектора РФ.

Ранее российские виноделы предупредили о предстоящем росте цен на свою продукцию на 15–20% из-за ряда производственных факторов. В их числе – подорожание вспомогательных материалов и стабилизирующих веществ, которые почти на 100% импортируются в Россию. Речь идет о бутылках, пробках и оборудовании.

