Российские виноделы анонсировали рост цен на 15–20%

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Российские виноделы предупредили о предстоящем росте цен на продукцию из-за ряда производственных факторов. Об этом сообщает РБК.

Председатель Ассоциации виноградарей и виноделов "Севастополь" Олег Репин заявил, что наибольшие проблемы у представителей отрасли возникли с пробками. Данный вид товаров поставлялся из Португалии и Испании.

Кроме того, по словам эксперта, может вырасти и стоимость вспомогательных материалов и стабилизирующих веществ. Они практически на 100% импортируются в Россию.

Гендиректор Дербентской винодельческой компании Эмиль Омаров предупредил, что в будущем отрасли потребуются новые логистические цепочки. В том числе это касается и оборудования, которое может вырасти в цене из-за двойного растаможивания в связи с поставками из других стран.

В компании также отметили рост стоимости бутылок – он составил уже 20%. Поставками занимаются российские производители, однако в стекольном производстве есть иностранные составляющие – краски, оборудование, запчасти, смазки, напыления и покрытия.

По предварительным оценкам экспертов, стоимость отечественного вина в рознице может вырасти на 15–20%. На это повлияет не только ситуация с поставками комплектующих, но и низкий урожай 2021 года.

Директор школы сомелье и исследователь алкоголя Эркин Тузмухамедов в свете возможного исчезновения вина из ряда стран посоветовал обратить внимание на турецкую и латиноамериканскую продукцию, сообщает News.ru.

Эксперт отметил, что ключевой проблемой в данном аспекте являются вопросы логистики. В частности, ситуация с розливом спиртного в пакеты компании Tetra Pak, которая в настоящий момент прекратила поставки упаковки.

Ранее крупнейшая компания – производитель алкоголя Diageo приостановила поставки своей продукции на российский и украинский рынки. Штаб-квартира Diageo находится в Лондоне. Компании принадлежат такие известные алкогольные бренды, как Johnnie Walker, Guinness, Smirnoff, Captain Morgan, Baileys и многие другие.

