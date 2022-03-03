Производитель алкоголя Diageo приостановил поставки продукции в РФ и на Украину – СМИ

Фото: depositphotos/milanchikov

Крупнейшая компания-производитель алкоголя Diageo приостановила поставки своей продукции на российский и украинский рынки. Об этом сообщает Reuters.

"Нашим приоритетом является безопасность наших сотрудников на Украине и в регионе в целом", – заявил представитель компании.

Штаб-квартира Diageo находится в Лондоне. Компании принадлежат такие известные алкогольные бренды как Johnnie Walker, Guinness, Smirnoff, Captain Morgan, Baileys и многие другие.

Ранее Датский производитель игрушек LEGO приостановил поставки своей продукции в 81 магазин в России. Такое решение было принято из-за санкций, введенных после начала специальной операции России на Украине. Также LEGO объявила о пожертвовании более 16,5 миллиона долларов на поддержку народа Украины.

Ситуация осложнилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.