Apple приостановила продажу своей продукции в России и ограничила работу сервисов

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Apple приостановила продажу своей продукции в России. Об этом со ссылкой на соответствующее заявление компании сообщает РИА Новости.

Там указали, что такие меры приняты из-за ситуации вокруг Украины. Также сообщается, что в России теперь ограничено использование системы платежей Apple Pay, а в не РФ ограничен доступ к приложениям Sputnik и RT. Помимо этого, был отключен трафик и отчеты о происшествиях на картах Apple на Украине.

"На прошлой неделе мы остановили экспорт через все каналы сбыта в страну. Apple Pay и другие сервисы были ограничены", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в метро Москвы усилят работу касс из-за проблем с оплатой проезда с помощью Apple Pay и Google Pay, к которым привязаны карты Visa и Mastercard.

До этого стало известно, что доступ к своей платежной системе для нескольких финансовых институтов заблокировала Mastercard. Как сообщил глава компании Майкл Мибах, слова которого приводятся в заявлении, Mastercard продолжит работу с регулирующими органами, чтобы полностью соблюдать свои обязательства.