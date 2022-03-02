Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

технологии

00:06

Apple приостановила продажу своей продукции в России и ограничила работу сервисов

технологии

Фото: depositphotos/duha127

Apple приостановила продажу своей продукции в России. Об этом со ссылкой на соответствующее заявление компании сообщает РИА Новости.

Там указали, что такие меры приняты из-за ситуации вокруг Украины. Также сообщается, что в России теперь ограничено использование системы платежей Apple Pay, а в не РФ ограничен доступ к приложениям Sputnik и RT. Помимо этого, был отключен трафик и отчеты о происшествиях на картах Apple на Украине.

"На прошлой неделе мы остановили экспорт через все каналы сбыта в страну. Apple Pay и другие сервисы были ограничены", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в метро Москвы усилят работу касс из-за проблем с оплатой проезда с помощью Apple Pay и Google Pay, к которым привязаны карты Visa и Mastercard.

До этого стало известно, что доступ к своей платежной системе для нескольких финансовых институтов заблокировала Mastercard. Как сообщил глава компании Майкл Мибах, слова которого приводятся в заявлении, Mastercard продолжит работу с регулирующими органами, чтобы полностью соблюдать свои обязательства.

Apple прекратила продажу техники в своем интернет-магазине в РФ

Читайте также

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать