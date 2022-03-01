В РЖД заявили о возможных трудностях при оплате билетов Pay-сервисами

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Сервисы Apple Pay, Google Pay и Samsung Pay при приобретении онлайн-билетов в приложении "РЖД Пассажирам" могут быть недоступны. Об этом сообщается на сайте организации.

"В случае возникновения затруднений при оплате указанными способами рекомендуем использовать стандартный способ оплаты с вводом данных банковской карты", – отмечается в сообщении.

Ранее жители столицы пожаловались на проблемы с пополнением карты "Тройка". При попытке положить на нее деньги через Apple Pay, Google Pay и Samsung Pay у многих пассажиров автомат выдавал ошибку. В Дептрансе объяснили, что эти проблемы связаны с санкционными ограничениями в работе банков.

Позднее в Дептрансе сообщили, что пассажиры общественного транспорта столицы смогут сэкономить 10 рублей за поездку при оплате смартфоном Mir Pay, Apple Pay, Samsung Pay или SberPay по карте "Мир". Заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов рассказал, что акция будет действовать с 1 марта по 30 июня текущего года.

24 февраля США ввели санкции против Сбербанка, ВТБ, Совкомбанка, банка "Открытие" и Новикомбанка. Подразделение американского Минфина, которое отвечает за правоприменение в области санкций, предписало американским банкам к 26 марта закрыть корреспондентские счета Сбербанка и его "дочек". Начиная с этой даты американские финансовые организации не вправе осуществлять транзакции с участием Сбербанка.

23 февраля лидеры ДНР и ЛНР обратились к президенту РФ с просьбой помочь в отражении агрессии со стороны Украины. В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по защите ЛНР и ДНР. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.