Пассажиры метро Москвы могут столкнуться с трудностями при оплате проезда смартфоном

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Липкина

Пассажиры столичного метрополитена могут столкнуться с трудностями при попытке оплаты проезда с помощью смартфона посредством платежных сервисов Apple Pay, Samsung Pay и Google Pay. Об этом сообщили в пресс-службе столичного метрополитена.

"В связи с введенными ограничениями в отношении банка ВТБ, с которым по итогам открытых конкурсов были заключены в 2019 и 2020 годах договоры на проведение всех платежных операций в московском транспорте, в настоящее время пассажиры могут столкнуться с трудностями при оплате проезда с помощью сервисов Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay", – говорится в сообщении.

Отмечается, что бесконтактная и контактная оплата пластиковыми картами систем Mastercard и Visa продолжает исправно работать на всех турникетах и кассах. Также продолжают работать без ограничений карты платежной системы "Мир", выпущенные в приложении Apple Pay и Mir Pay.

24 февраля США ввели санкции против Сбербанка, ВТБ, Совкомбанка, банка "Открытие" и Новикомбанка. Подразделение американского Минфина, которое отвечает за правоприменение в области санкций, предписало американским банкам к 26 марта закрыть корреспондентские счета Сбербанка и его "дочек". Начиная с этой даты американские финансовые организации не вправе осуществлять транзакции с участием Сбербанка.

23 февраля лидеры ДНР и ЛНР обратились к президенту РФ с просьбой помочь в отражении агрессии со стороны Украины. В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по защите ЛНР и ДНР. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.