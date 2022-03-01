Пассажиры транспорта Москвы смогут сэкономить при оплате проезда картой "Мир"

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Пассажиры общественного транспорта столицы смогут сэкономить 10 рублей за поездку при оплате смартфоном Mir Pay, Apple Pay, Samsung Pay или SberPay по карте "Мир". Об этом сообщает департамент транспорта в телеграм-канале.

"Скидка на проезд будет действовать на всем московском транспорте: метро, МЦК, МЦД и наземном транспорте. Карту "Мир" можно загрузить в смартфон с помощью Mir Pay, Apple Pay, Samsung Pay или SberPay. Сначала спишется полная стоимость поездки, а в течение 30 минут после снятия средств сумма кешбэка автоматически вернется на счет", – говорится в сообщении.

Заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов рассказал, что акция будет действовать с 1 марта по 30 июня текущего года.

"Мы запускаем не только новые сервисы, но и акции с нашими партнерами, которые делают проезд выгоднее для пассажиров", – отметил Ликсутов.

Ранее сообщалось, что в метро Москвы усилят работу касс из-за проблем с оплатой проезда с помощью Apple Pay и Google Pay, к которым привязаны карты Visa и Mastercard.

В Дептрансе рекомендовали пассажирам оплачивать проезд физическими банковскими картами или картами "Мир", которые привязаны к сервисам Apple Pay и Mir Pay. В случае возникновения проблем с оплатой жители столицы могут обратиться по телефону 3120.

24 февраля США ввели санкции против Сбербанка, ВТБ, Совкомбанка, банка "Открытие" и Новикомбанка. Подразделение американского Минфина, которое отвечает за правоприменение в области санкций, предписало американским банкам к 26 марта закрыть корреспондентские счета Сбербанка и его "дочек". Начиная с этой даты американские финансовые организации не вправе осуществлять транзакции с участием Сбербанка.

В то же время в ЦБ заявляли, что банковская система России стабильна и обладает достаточным запасом капитала и ликвидности, чтобы бесперебойно функционировать. Все средства клиентов на счетах сохранены и доступны в любой момент времени.