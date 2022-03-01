Mastercard заблокировала доступ к платежной системе для ряда фининститутов

Фото: depositphotos/fajnokg

Mastercard заблокировала доступ к своей платежной системе нескольким финансовым институтам.

В заявлении, опубликованном на официальном сайте американской финансовой корпорации, указано, что такие меры приняты из-за санкций против России, связанных с проводимой специальной военной операцией по защите ДНР и ЛНР.

Как сообщил глава компании Майкл Мибах, слова которого приводятся в заявлении, Mastercard продолжит работу с регулирующими органами, чтобы полностью соблюдать свои обязательства.

Ранее сообщалось, что в метро Москвы усилят работу касс из-за проблем с оплатой проезда с помощью Apple Pay и Google Pay, к которым привязаны карты Visa и Mastercard.

24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.