LEGO приостановил поставки своей продукции в Россию – СМИ

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Датский производитель игрушек LEGO приостановил поставки своей продукции в 81 магазин в России. Об этом сообщает интернет-издание finans.dk.

Такое решение было принято из-за санкций, введенных после начала специальной операции России на Украине.

"Мы приостановили все поставки продукции в Россию в свете санкций и непредсказуемой ситуации", – заявил представитель компании.

Также LEGO объявила о пожертвовании более 16,5 миллиона долларов на поддержку народа Украины.

Ранее германский концерн Siemens приостановил бизнес и поставки в Россию. По информации компании, группа, которая базируется в Мюнхене и строит поезда, поставляет ПО и обслуживает заводы, приостановила все новые операции и международные поставки в Россию на время оценки последствий санкций, введенных против РФ со стороны Евросоюза. Также о прекращении работы с Россией (и Белоруссией) объявил автомобильный концерт MAN.

В связи с проведением специальной военной операции, а также ограничениями на авиаперелеты ряд компаний и организаций сообщили о прекращении работы или поставок на территории РФ. В частности, компания Apple ограничила работу платежного сервиса Apple Pay и продажу своей продукции.

Ситуация осложнилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

