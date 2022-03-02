Фото: ТАСС/DPA/Daniel Karmann
Германский концерн Siemens приостановил бизнес и поставки в Россию после начала проведения специальной военной операции на территории Украины. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на публикацию Financial Times.
По информации компании, группа, которая базируется в Мюнхене и строит поезда, поставляет ПО и обслуживает заводы, "приостановила все новые операции и международные поставки в Россию" на время оценки последствий санкций, введенных против РФ со стороны Евросоюза.
Также о прекращении работы с Россией (и Белоруссией) объявил автомобильный концерт MAN. Как говорится в опубликованном в среду заявлении дочерней компании группы Volkswagen, ограничение затронет экспорт грузовиков и комплектующих.
Ситуация осложнилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
В связи с проведением специальной военной операции, а также ограничениями на авиаперелеты, ряд компаний и организаций сообщили о прекращении работы или поставок на территории РФ. В частности, компания Apple ограничила работу платежного сервиса Apple Pay и продажу своей продукции.
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