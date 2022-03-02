Honda и Mazda остановили экспорт автомобилей и двигателей в Россию

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Японские автоконцерны Honda и Mazda остановили экспорт автомобилей, мотоциклов и двигателей в Россию. Об этом сообщила газета Nikkei.

Также Mazda останавливает поставки деталей для завода во Владивостоке. В данный момент на складах есть запас деталей, которого хватит на несколько месяцев. При этом, как пишет издание, после остановки поставки завод сможет продолжить работу.

Причиной такого решения стали падение курса рубля и разрыв цепочек поставок. При этом концерн Nissan, несмотря на сокращение производства в России, намерен продолжить выпуск автомобилей.

Ранее сообщалось, что автомобильный концерн Volvo приостанавливает продажу и производство машин на территории России. Из-за перебоев в поставках комплектующих приостановил работу и завод Renault. Перебои связаны с усилением пограничных режимов в странах транзита. Из-за этого пришлось изменить некоторые логистические маршруты.

Ситуация осложнилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

