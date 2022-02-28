Компания Volvo приостановила производство и продажу автомобилей в РФ

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Шведский автомобильный концерн Volvo приостанавливает продажу и производство машин на территории России. Об этом сообщил представитель концерна Клас Элиассон.

"Мы не принимаем поступающие товары. Производство на заводе в России временно прекращается, и то же самое относится к продажам", – цитирует Элиассона газета Dagens Industri.

По информации шведских СМИ, концерн владеет одним заводом в РФ, который находится в Калуге. Завод был открыт в январе 2009 года.

Ранее сообщалось, что завод Renault в России приостановит работу с 28 февраля по 5 марта из-за перебоев в поставках комплектующих. По данным компании, перебои связаны с усилением пограничных режимов в странах транзита. Из-за этого пришлось изменить некоторые логистические маршруты.

Ситуация обострилась после того, как 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

