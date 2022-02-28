Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

транспорт

09:32

В РФ предложили ввести курс противоаварийного вождения для получения прав

транспортавто

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Любимов

Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов направил на имя главы ГИБДД Михаила Черникова письмо с предложением ввести курс противоаварийного вождения для получения прав. Об этом сообщает RT.

В обращении Орлов подчеркнул, что в настоящее время для подготовки водителей практически не дается никаких знаний о том, как действовать в чрезвычайных ситуациях на дороге.

При этом существуют частные школы экстремального и противоаварийного вождения, в которых можно получить знания для повышения собственной безопасности на дороге.

"В связи с этим прошу вас оценить целесообразность включения курса противоаварийного вождения в общий курс подготовки граждан, претендующих на получение права управления транспортным средством, в том числе мототранспортом", – говорится в письме.

Ранее в Госдуме предложили ужесточить ответственность за управление автомобилем без водительских прав. Административная ответственность за повторное нарушение может составить от 50 до 100 тысяч рублей.

Также автомобилистов, лишенных прав и дважды привлекавшихся к ответственности за данное нарушение, предлагается привлекать уже к уголовной ответственности.

Вырос шанс получить штраф за разговоры по телефону в Москве

Читайте также

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать