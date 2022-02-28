В РФ предложили ввести курс противоаварийного вождения для получения прав

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Любимов
Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов направил на имя главы ГИБДД Михаила Черникова письмо с предложением ввести курс противоаварийного вождения для получения прав. Об этом сообщает RT.
В обращении Орлов подчеркнул, что в настоящее время для подготовки водителей практически не дается никаких знаний о том, как действовать в чрезвычайных ситуациях на дороге.
При этом существуют частные школы экстремального и противоаварийного вождения, в которых можно получить знания для повышения собственной безопасности на дороге.
"В связи с этим прошу вас оценить целесообразность включения курса противоаварийного вождения в общий курс подготовки граждан, претендующих на получение права управления транспортным средством, в том числе мототранспортом", – говорится в письме.
Ранее в Госдуме предложили ужесточить ответственность за управление автомобилем без водительских прав. Административная ответственность за повторное нарушение может составить от 50 до 100 тысяч рублей.
Также автомобилистов, лишенных прав и дважды привлекавшихся к ответственности за данное нарушение, предлагается привлекать уже к уголовной ответственности.
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