В ГД предложили ужесточить ответственность за управление автомобилем без прав

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В Госдуме предложили ужесточить ответственность за управление автомобилем без водительских прав. С данной инициативой выступила вице-спикер ГД, руководитель профильной рабочей группы Ирина Яровая.
"Действующие нормы в административном законодательстве позволяют лицу многократно продолжать управление транспортным средством, будучи лишенным такого права или не имея его. И тот уровень ответственности, который есть, – это скорее мера поощрительного характера, чем мера ответственности и удержания", – цитирует ее ТАСС.
Вице-спикер ГД предложила увеличить административную ответственность за повторное управление автомобилем водителем, лишенным права, путем установления штрафа от 50 до 100 тысяч рублей.
Также, по словам Яровой, автомобилистов, лишенных прав и дважды привлекавшихся к ответственности за данное нарушение, предлагается привлекать уже к уголовной ответственности.
Помимо этого, парламентарий выступила с предложением установить повышенную ответственность для лишенных или не имеющих водительских прав, совершающих преступления, связанные с нарушением правил дорожного движения, в результате которых пешеход получил тяжелые травмы или скончался.
Кроме того, по мнению Яровой, было бы верным учесть конфискацию транспортного средства, использованного при совершении преступления, связанного с управлением авто в нетрезвом виде либо с превышением скорости или выездом на встречку, а также неоднократным управлением машины, являясь лишенным прав.
По словам вице-спикера Госдумы, неустановление такой меры было бы странным и необъяснимым для общества.
Ранее сообщалось, что Минтранс и ГИБДД рассмотрят введение нового ГОСТа по безопасности пешеходов. При подготовке стандартов исследователи изучили российский и зарубежный опыт. В частности, документом предлагается приподнять перекрестки над проезжей частью, сократить число полос для движения.
Московские автоинспекторы задержали серийного нарушителя ПДД
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: