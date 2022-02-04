Российских водителей предупредили о штрафе за грязные номера

Фото: Москва 24/Никита Симонов
Юрист Евразийской юридической ассоциации "Сенатор плюс" Юрий Захаров рассказал о нюансах обновленного КоАП, который может вступить в силу в марте 2022 года. Об этом сообщает агентство "Прайм".
По его словам, штраф в размере 5 тысяч рублей предусмотрен в случае, если государственные номерные знаки на автомобиле невозможно прочитать и распознать из-за скопившейся на нем грязи. Также водителя могут лишить права управления автомобилем на срок до 2 месяцев.
Захаров подчеркнул, что при загрязнении всей машины, в том числе и номерных знаков, наступление ответственности маловероятно из-за вождения в непогоду.
"Но если автомобиль будет чистым, а номерные знаки стали нечитаемыми, то наступление ответственности вплоть до лишения права управления транспортным средством более чем реально", – отметил юрист.
Ранее заведующий филиалом московской коллегии адвокатов "Защита" Анатолий Миронов напомнил о штрафах для водителей из-за заснеженных номеров автомобилей. В то же время эксперт подчеркнул, что инспекторы ГИБДД часто относятся к этому с пониманием и ограничиваются замечанием.
Эксперт оценил идею снижения нештрафуемого порога скорости
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