Юрист предупредил о штрафах за заснеженные номера автомобиля

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Инспекторы ГИБДД часто относятся в заснеженным номерам автомобиля с пониманием и ограничиваются замечанием, рассказал агентству "Прайм" заведующий филиалом московской коллегии адвокатов "Защита" Анатолий Миронов.

Такое решение, по словам эксперта, соответствует части 1 статьи 12.2 КоАП РФ. Однако он напомнил, что этой же нормой закреплен штраф в размере 500 рублей.

"Если номерной знак намеренно залеплен снегом до такой степени, что это препятствует его прочтению, то ответственность может наступить по второй части указанной статьи, где наказание гораздо более серьезное – наложение штрафа в размере 5 тысяч рублей или лишение права управления транспортными средствами на срок от 1 до 3 месяцев", – отметил Миронов.

Он также предупредил о штрафах в размере 500 рублей за неисправность системы обогрева ветрового стекла, системы стеклоомывателя и чистоту внешних световых приборов.

Ранее руководитель отдела продаж одного из подразделений группы "Авилон" Павел Червяков рассказал российским водителям, как безопасно перестраиваться из полосы в полосу на заснеженной дороге. Специалист посоветовал плавно выполнять любые маневры.

