Автоэксперт рассказал, как продлить жизнь шипованной резине

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Технический директор сети автосалонов Fresh Auto Максим Рязанов дал советы, как продлить жизнь шипованной резине. Об этом он рассказал в интервью агентству "Прайм".

Эксперт рекомендовал обкатать покрышки по заснеженной трассе до одной тысячи километров. По его словам, это поможет каждому шипу встать на свое рабочее место.

Помимо этого, Рязанов напомнил о необходимости следить за давлением в шинах. Не лишним будет иногда переставлять задние покрышки на переднюю ось.

Специалист также посоветовал правильно хранить резину.

"Сохранить форму и качество покрышек поможет сухое темное помещением с уровнем влажности не более 50–60% и температурой плюс 10–20 перед размещением на хранение, резину надо промыть, просушить, вытащить из протектора все лишние элементы, а также проверить наличие порезов и других повреждений, чтобы устранить их до долгого периода простоя", – рассказал Рязанов.

Эксперт предостерег от самостоятельной установки шипованной резины. Неопытный автомобилист способен повредить шипы или области буртиков покрышки. Во избежание этого лучше обратиться к профессионалам, заключил Рязанов.

Ранее автоэксперт Владимир Сажин рассказал, как освободить автомобиль от ледяного панциря, блокирующего доступ в салон. В частности, он посоветовал полить кипяченой водой замерзшую дверь по контуру и подождать, пока она откроется. Специалист подчеркнул, что при этом использовать грубую физическую силу ни в коем случае нельзя.