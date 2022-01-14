Эксперт рассказал, как очистить автомобиль от ледяной корки

Фото: Агентство "Москва"/Денис Воронин
Автоэксперт Владимир Сажин рассказал, как освободить автомобиль от ледяного панциря, блокирующего доступ в салон. Об этом сообщает телеканал "Звезда".
Чтобы избавиться от ледяной корки, исключив возможность повреждения покраски и кузова автомобиля, эксперт советует использовать кипяченую воду. Если полить ей замерзшую дверь по контуру, лед разморозится и машина откроется. Сажин подчеркнул, что использовать при этом грубую физическую силу ни в коем случае нельзя.
"Не надо лопатой сбивать лед с корпуса автомобиля. Нужно разморозить стекла. Если машина будет вся во льду, разморозить ее нужно будет в естественных условиях. Заехать на какой-нибудь крытый паркинг, на какую-то парковку торгового центра. Машина сама естественным образом разморозится", – сказал специалист.
Также Сажин призвал столичных водителей соблюдать скоростной режим, дистанцию и избегать резких маневров в период температурных скачков, когда на дорогах образуется гололед. Кроме того, Сажин посоветовал по возможности отказаться от использования личного транспорта.
Ранее директор по сервису одного из подразделений группы "Авилон" Павел Сидоров перечислил правила, которые стоит соблюдать при очистке автомобиля от снега и льда. В частности, специалист предостерег от отрывания руками щеток стеклоочистителя от стекла после ледяного дождя, поскольку это может привести к их повреждению.
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