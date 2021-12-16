Автоэксперт рассказал, нужно ли прогревать машину с автоматической коробкой

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Российским водителям объяснили, стоит ли прогревать машину с автоматической коробкой передач. Об этом рассказал директор по сервису одного из подразделений группы "Авилон" Павел Сидоров в интервью агентству "Прайм".

Специалист посоветовал ориентироваться на температуру воздуха на улице. По его словам, при сильных морозах масло в механизмах коробки может сильно загустеть.

"А когда вы запускаете мотор, начинают работать насос охлаждения, масляный насос и протолкнуть жидкость, имеющую гелеобразную структуру, всей этой системе гораздо тяжелее, так как нагрузка гораздо выше", – рассказал Сидоров.

Автоэксперт рекомендовал избегать повышенных оборотов и сильных разгонов сразу после запуска двигателя. Он посоветовал прогревать машину по-европейски: заводить мотор, а затем медленно и осторожно начинать движение.

Ранее вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин заявил, что двигатель современного автомобиля не нуждается в прогревании. По его словам, холод ограничивает работу мотора, однако поездка быстро приведет агрегат в рабочее состояние.