Эксперт назвал самые опасные при аварии автомобили

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Сегодняшние автомобили намного безопаснее, чем выпускаемые 10 и 20 лет назад, заявил автомобильный эксперт Михаил Горбачев агентству "Прайм".



Однако, по его словам, в настоящее время некоторые производители выпускают некачественные автомобили, которые с трудом набирают три звезды в специальных тестах. К их числу относятся Ford Ka или Fiat 500.

При этом автоэксперт отметил, что даже самые безопасные автомобили могут быть угрозой, если пренебрегать простыми мерами безопасности, например ремнем.

"Не стоит забывать, что машина держится за дорогу шинами. Зимой глубина протектора должна быть больше 4 миллиметров, а летом – более 1,6 миллиметра", – подчеркнул Горбачев.

Он также заключил, что из 472 протестированных моделей лишь 20 автомобилей получили рейтинг ниже двух звезд.

Ранее сообщалось, что в столице начали фиксировать нарушения с помощью новых дорожных камер, которые встроены в балку на крыше патрульных автомобилей, первые два устройства уже установлены на машинах Центра организации дорожного движения (ЦОДД).

Технология работает как в движении, так и в припаркованном состоянии. Сначала комплексы будут направлены на нарушение скоростного режима, а в дальнейшем они смогут распознавать езду по выделенным полосам и обочине, а также соблюдение правил парковки.

