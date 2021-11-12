В столице начали фиксировать нарушения с помощью камер на крыше патрульных машин

Фото: Агентство "Москва"/Денис Гришкин

В столице начали фиксировать нарушения с помощью новых дорожных камер, которые встроены в балку на крыше патрульных автомобилей, первые два устройства уже установлены на машинах Центра организации дорожного движения (ЦОДД), сообщил заместитель руководителя дирекции фотовидеофиксации ЦОДД Егор Чернов.

"С сегодняшнего дня ЦОДД совместно с ГИБДД начинают фиксировать нарушения с помощью комплексов, которые вмонтированы в балку со спецсигналом на крыше автомобиля ЦОДД. Мы тестируем эти комплексы более трех месяцев, они сертифицированы. Пока таких комплексов два, в дальнейшем их количество будут увеличивать", – рассказал Чернов.

По его словам, технология работает как в движении, так и в припаркованном состоянии. Специалист уточнил, что сначала комплексы будут направлены на нарушение скоростного режима, а в дальнейшем они смогут распознавать езду по выделенным полосам и обочине, а также соблюдение правил парковки.

"При необходимости и согласовании с ГИБДД мы сможем использовать и эти функции. А также потенциально они способны участвовать в поиске автомобилей, которые находятся в розыске", – рассказал эксперт.

Новая система имеет бесспорное преимущество перед стационарными комплексами, так как они оснащены панорамным обзором 360 градусов, но скорость фиксируется у машины, которая движется перед ними, пояснил замглавы дирекции ЦОДД.

Чернов уточнил, что сначала камеры будут фиксировать нарушения на Киевском шоссе, но уже в течение месяца радиус работы будет станет больше.

Ранее сообщалось, что Москва закупит 500 камер, которые смогут определять мотоциклистов без шлемов и машины без ОСАГО. Речь идет о стационарных комплексах.

Также они будут находить тех, кто ездит между полосами, поворачивает или разворачивается не из того ряда и неправильно паркуется. Допустимая вероятность ошибки такого оборудования – не более 5%. Установить камеры планируют в районе выделенок и аварийных мест.

