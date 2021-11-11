ГИБДД Москвы усилила работу по выявлению машин, зарегистрированных на детей

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Сотрудники Госавтоинспекции усилили работу по выявлению на столичных дорогах автомобилей, зарегистрированных на детей.

По данным правоохранительных органов, за три месяца нарушителям выписали чуть меньше 2,4 тысячи постановлений об административных правонарушениях. Инспекторы установили свыше 50 фактических владельцев транспортных средств указанной категории.

При повторном нарушении, зафиксированном с помощью комплексов фотовидеофиксации, водителей указанных автомобилей будут привлекать к административной ответственности автоматически.

В России с 1 января 2020 года вступили в силу новые правила регистрации автомобилей, которые запрещают регистрировать автомобили на детей младше 16 лет. Оформляя таким образом машину, некоторые автомобилисты пытались уйти от штрафов с автоматических камер, поскольку выписать штраф несовершеннолетним невозможно.

В октябре СМИ писали, что столичные власти объявили тендер на разработку системы, которая позволит с помощью дорожных камер отслеживать автомобили, находящиеся в розыске, снятые с учета или зарегистрированные на умерших людей.

На разработку планируется потратить 180 миллионов рублей, а внедрить ее намерены уже в следующем году в рамках действующей системы "Перехват". Она будет представлять собой приложение, установленное на планшеты инспекторов, с помощью которого они смогут подключаться к любой дорожной камере и выявлять подозрительные автомобили.

Раньше водители машин, снятых с учета, имеющих ошибки в регистрационных данных или оформленных на несовершеннолетних либо умерших граждан, оставались безнаказанными за нарушения ПДД. Ожидается, что новая разработка позволит исправить ситуацию.