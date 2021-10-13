Дорожные камеры получат новые возможности для поиска нарушителей в Москве – СМИ

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев
Столичные власти объявили тендер на разработку системы, которая позволит с помощью дорожных камер отслеживать автомобили, находящиеся в розыске, снятые с учета или зарегистрированные на умерших людей. Об этом сообщает "Коммерсант".
На разработку планируется потратить 180 миллионов рублей, а внедрить ее намерены уже в следующем году в рамках действующей системы "Перехват". Она будет представлять из себя приложение, установленное на планшеты инспекторов, с помощью которого они смогут подключаться к любой дорожной камере и выявлять подозрительные автомобили.
В ЦОДД уточнили, что работа с действующими автоматическими комплексами занимает слишком много времени, поскольку данные сначала поступают в единую диспетчерскую и только потом в ДПС.
Раньше водители машин, снятых с учета, имеющих ошибки в регистрационных данных или оформленных на несовершеннолетних либо умерших граждан, оставались безнаказанными за нарушения ПДД. Ожидается, что новая разработка позволит исправить ситуацию.
В числе других предполагаемых нововведений – использование возможностей нейросетей. По словам экспертов, это может пригодиться в случаях с частично закрытыми номерами. Предполагается, что искусственный интеллект будет собирать всю информацию о транспортном средстве, сопоставлять ее с базой данных и восстанавливать недостающие символы. Кроме того, новое ПО позволит камерам выявлять мотоциклистов без шлемов, а также проверять наличие у водителей ОСАГО и техосмотра.
Ранее вице-премьер РФ Марат Хуснуллин поручил до 1 ноября разработать предложения по введению уголовной ответственности для нетрезвых водителей, а также пожизненного лишения прав тех, кто оказался за рулем в нетрезвом виде повторно.
По его словам, 88% всех смертей в ДТП, произошедших из-за нетрезвого вождения, связаны с тем, что у виновников аварии обнаруживают более одного промилле алкоголя в крови.
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