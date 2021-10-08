В РФ предложили ввести штраф 300 тыс руб за высадку детей-безбилетников

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Общероссийское объединение пассажиров (ООП) обратилось к правительству РФ с предложением ввести ответственность за высадку детей-безбилетников из общественного транспорта в виде штрафа в размере 300 тысяч рублей. Об этом сообщает газета "Известия".

Несмотря на наличие нормы, запрещающей принудительно высаживать детей до 16 лет, в российских регионах подобное до сих пор происходит. Председатель ООП Илья Зотов напомнил об инциденте в Нижегородской области, где 15 сентября 10-летнюю девочку высадили из-за того, что ей не хватило 5 рублей для оплаты проезда.

В Министерстве транспорта РФ считают предложение общественников заслуживающим рассмотрения. Тем не менее член общественного совета при Минтрансе Кирилл Янков назвал штраф в размере 300 тысяч избыточным, поскольку в регионах с низкой конкуренцией перевозчиков такие штрафы могут привести к прекращению деятельности компании.

Он напомнил, что есть отдельная статья УК "Оставление в опасности", возлагающая ответственность за высадку в определенных ситуациях. Кроме того, запрет высаживать детей-безбилетников фактически позволяет им ездить бесплатно. В связи с этим Янков считает, что честнее официально сделать проезд для детей бесплатным, а перевозчикам компенсировать недополученные суммы из бюджета.

Ранее в Казани кондуктор автобуса высадила из салона ребенка-инвалида. По данным СМИ, у него оказалось недостаточно средств для оплаты проезда. Местная прокуратура инициировала проверку инцидента.

