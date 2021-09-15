В Нижегородской области школьницу высадили из автобуса из-за пяти рублей

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В Нижегородской области высадили из автобуса 10-летнюю девочку, которой не хватило пяти рублей для оплаты проезда. Региональные власти пообещали разобраться в ситуации, сообщает "Газета.ру".

Инцидент произошел в Дзержинске. Председатель комитета по транспорту и дорожному хозяйству Владимир Солдатенков отметил, что действия сотрудницы и компании нарушают законодательство.

"Позор этому руководителю, этому водителю, который высадил ребенка. Сейчас в рамках законодательства будут приниматься меры в отношении компании, в которой работает кондуктор", – подчеркнул Солдатенков.

За высадку детей из транспорта грозит крупный штраф от 20 до 30 тысяч рублей.