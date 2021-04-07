Госдума ввела штрафы за высадку детей-безбилетников из транспорта

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Госдуме приняли в третьем чтении закон о штрафах в размере до 30 тысяч рублей за высадку детей-безбилетников из общественного транспорта. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента.

Отмечается, что водителей будут штрафовать на 5 тысяч рублей за принудительную высадку из автобуса, трамвая или троллейбуса несовершеннолетнего в возрасте до 16 лет, не оплатившего проезд и следующего без сопровождения взрослых. Кроме того, должностные лица могут получить штраф в размере от 20 до 30 тысяч рублей.

Помимо этого, законом вносятся изменения в КоАП, а также усиливается административная ответственность за противоправные действия при пересечении железнодорожных путей, совершенные водителями транспортных средств. Штраф составит 5 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что в РФ предложили сделать бесплатным проезд для детей младше 16 лет. Соответствующую инициативу планирует внести в Госдуму зампред комитета по образованию Максим Зайцев.

