Путин подписал закон о запрете на высадку детей-безбилетников из общественного транспорта

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Закон, запрещающий высаживать из общественного транспорта детей-безбилетников, подписал президент РФ Владимир Путин. Документ размещен на сайте правовой информации.

Изменения вносятся в устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта. Положение, которое действовало до этого, допускало высадку лиц младше 16 лет, которые не оплатили проезд.

Кроме того, подписанный закон изменит контроль и порядок подтверждения оплаты проезда в общественном транспорте. Вводить контролирующие механизмы регионы смогут самостоятельно. Также контролер может потребовать у пассажира документ, удостоверяющий личность.

Помимо этого, в документе говорится, что пассажиру, который не показал билет и решил выйти из транспорта, оплата начисляется за проезд до ближайшей остановки с точки его отправления. В случае если не удалось определить место посадки, то в расчет берется начальный пункт маршрута.

Проект о запрете высаживать детей из общественного транспорта ранее был одобрен Госдумой. Вячеслав Володин отмечал, что недопустимо оставлять на дороге ребенка, который не оплатил проезд. По его словам, это создает угрозу его жизни и здоровью.

Один из авторов поправок ко второму чтению законопроекта Владимир Синяговский предложил распространить данную меру на пенсионеров, инвалидов и беременных женщин.