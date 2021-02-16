Детей-безбилетников запретили высаживать из общественного транспорта

Фото: ТАСС/Дмитрий Феоктистов

Госдума приняла в третьем чтении законопроект, который запрещает высаживать из общественного транспорта пассажиров моложе 16 лет, не оплативших проезд.

В устав автомобильного и городского наземного электрического транспорта вносятся необходимые изменения.

"Недопустимо оставлять на дороге ребенка, который не оплатил проезд. Это создает угрозу его жизни и здоровью", – сказал председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Согласно закону, запрещается высаживать детей-безбилетников, находящихся в транспорте без взрослых. Кроме того, поправки изменяют порядок контроля и подтверждения оплаты проезда в общественном транспорте, который сейчас регламентируется исключительно федеральными правилами. Регионы теперь смогут вводить порядок контроля оплаты самостоятельно.

В документе также сказано, что для пассажиров, которые не предъявили билеты и решили покинуть транспорт, оплата начисляется за проезд с точки его отправления до ближайшей остановки. Если определить место его посадки не удалось, то в расчет берется начальный пункт маршрута.

Ранее один из авторов поправок ко второму чтению законопроекта Владимир Синяговский предложил распространить данную меру на пенсионеров, инвалидов и беременных женщин.