ГД одобрила проект о запрете высадки детей из общественного транспорта

Фото: ТАСС/Дмитрий Феоктистов
Законопроект, который запрещает высаживать из общественного транспорта пассажиров моложе 16 лет без билетов, приняла во втором чтении Госдума. Инициатива была внесена правительством. Изменения внесут в устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта.
"Случалось, когда детей, которые не оплатили проезд, выгоняли из автобуса на мороз. Несколько километров им приходилось идти пешком. Это недопустимо", – отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
По его мнению, изменения позволят увеличить безопасность детей. Один из авторов поправок ко второму чтению законопроекта Владимир Синяговский пояснил, что действующая редакция устава формально допускает высадку лиц младше 16 лет, если они не оплатили проезд и при этом их никто не сопровождал.
"Предлагается запретить высаживать детей до 16 лет, которые едут без взрослых", – отметил парламентарий и добавил, что меру нужно распространить на пенсионеров, инвалидов и беременных женщин.
Поправками также будет изменен порядок контроля и подтверждения оплаты проезда в общественном транспорте. Синяговский отмечает, что сегодня он регулируется исключительно федеральными правилами без учета местной специфики.
Ранее эксперт рассказала, могут ли детей без масок высаживать из транспорта.
В России запретят высаживать из транспорта детей без билета
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: