ГД одобрила проект о запрете высадки детей из общественного транспорта

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Законопроект, который запрещает высаживать из общественного транспорта пассажиров моложе 16 лет без билетов, приняла во втором чтении Госдума. Инициатива была внесена правительством. Изменения внесут в устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта.

"Случалось, когда детей, которые не оплатили проезд, выгоняли из автобуса на мороз. Несколько километров им приходилось идти пешком. Это недопустимо", – отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

По его мнению, изменения позволят увеличить безопасность детей. Один из авторов поправок ко второму чтению законопроекта Владимир Синяговский пояснил, что действующая редакция устава формально допускает высадку лиц младше 16 лет, если они не оплатили проезд и при этом их никто не сопровождал.

"Предлагается запретить высаживать детей до 16 лет, которые едут без взрослых", – отметил парламентарий и добавил, что меру нужно распространить на пенсионеров, инвалидов и беременных женщин.

Поправками также будет изменен порядок контроля и подтверждения оплаты проезда в общественном транспорте. Синяговский отмечает, что сегодня он регулируется исключительно федеральными правилами без учета местной специфики.

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