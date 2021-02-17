СФ одобрил закон о запрете высаживать детей из общественного транспорта

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Совет Федерации одобрил закон о запрете высаживать детей-безбилетников из общественного транспорта.
Соответствующий проект был разработан Минтрансом РФ. Изменения предлагалось внести в статью 20 ФЗ "Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта".
"Проектом федерального закона установлен запрет принудительной высадки безбилетного лица, являющегося несовершеннолетним, не достигшим возраста 16 лет, следующего без сопровождения совершеннолетнего лица", – следует из пояснительной записки к проекту.
Как заявила спикер СФ Валентина Матвиенко, данный закон является законом о совести.
"Даже трудно себе представить, как можно высадить ребенка даже без билета на улицу, в мороз", – подчеркнула она.
Помимо того, согласно законопроекту, контролеры в регионах смогут требовать у пассажиров документы, удостоверяющие личность. Речь идет о ситуациях, когда не был оплачен проезд.
Проект о запрете высаживать детей из общественного транспорта ранее был одобрен Госдумой. Вячеслав Володин отмечал, что недопустимо оставлять на дороге ребенка, который не оплатил проезд. По его словам, это создает угрозу его жизни и здоровью.
Один из авторов поправок ко второму чтению законопроекта Владимир Синяговский предложил распространить данную меру на пенсионеров, инвалидов и беременных женщин.
Госдума приняла закон о запрете высаживать детей-безбилетников
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