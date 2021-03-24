В РФ предложили сделать бесплатным проезд для детей младше 16 лет

В Госдуме предложили ввести бесплатный проезд для детей в транспорте
В России для детей до 16 лет необходимо сделать бесплатным проезд в общественном транспорте. Соответствующую инициативу планирует внести в Госдуму зампред комитета по образованию Максим Зайцев, сообщает газета "Известия".
Зайцев пояснил изданию, что принятие законопроекта позволит избежать создавшейся коллизии, при которой детям до 16 лет фактически уже разрешен проезд без билета.
"Сейчас в Госдуму внесен законопроект о штрафах для кондукторов, которые высаживают детей, однако было бы правильно полностью освободить школьников от оплаты проезда. Но для того чтобы ребенок мог доказать, что ему меньше 16 лет, предлагается ввести понятие единого бесплатного проездного для всех регионов России", – отметил парламентарий.
Согласно документу, детям предлагают выдать безлимитные проездные билеты, которые будут автоматически блокироваться при достижении 16 лет.
24 февраля Владимир Путин подписал закон о запрете на высадку детей-безбилетников из общественного транспорта. Отмечалось, что теперь контролер может требовать у пассажира документ, удостоверяющий личность.
С 7 марта в России запрет на высадку пассажиров младше 16 лет за неоплаченный проезд без сопровождения взрослых вступил в силу.
Кроме того, в Госдуму внесли на рассмотрение проект закона о введении административных штрафов для водителей и кондукторов общественного транспорта, а также представителей перевозчика за принудительную высадку пассажиров младше 16 лет за неоплаченный проезд.
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