Закон о запрете высаживать детей-безбилетников вступил в силу в России

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Закон о запрете высаживать детей-безбилетников из общественного транспорта вступил в силу в России.

Документ был разработан министерством транспорта. Изменения коснулись статьи 20 Устава автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта РФ.

Новый закон вводит запрет на принудительную высадку из общественного транспорта детей-безбилетников, едущих без сопровождения взрослых.

С сегодняшнего дня кондукторы и водители должны понимать, что высаживая ребенка из-за отсутствия билета, они нарушают федеральный закон и понесут за это ответственность. Оставлять детей одних на дороге опасно для их жизни и здоровья", – приводятся слова председателя Госдумы Вячеслава Володина на официальном сайте палаты.

Ранее Владимир Путин подписал закон о запрете на высадку детей-безбилетников из общественного транспорта. Подписанный закон изменит контроль и порядок подтверждения оплаты проезда в общественном транспорте. Теперь контролер может потребовать у пассажира документ, удостоверяющий личность.

Один из авторов поправок ко второму чтению законопроекта Владимир Синяговский предложил распространить данную меру на пенсионеров, инвалидов и беременных женщин.