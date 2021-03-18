В ГД внесли поправку о штрафах до 30 тыс руб за высадку детей-безбилетников из транспорта

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В Госдуму внесли поправку о штрафах в размере до 30 тысяч рублей за высадку из общественного транспорта детей без билетов. Об этом говорится в Telegram-канале председателя комитета нижней палаты парламента по информационной политике, информационным технологиям и связи Александра Хинштейна.

"Как и было обещано, внесли поправку о штрафах для водителей и кондукторов за высадку детей из общественного транспорта", – говорится в сообщении.

Уточняется, что за высадку из общественного наземного транспорта ребенка в возрасте до 16 лет водителю будет грозить штраф до 5 тысяч рублей, а для должностных лиц размер штрафа составит от 20 тысяч до 30 тысяч рублей.

24 февраля Владимир Путин подписал закон о запрете на высадку детей-безбилетников из общественного транспорта. Отмечалось, что теперь контролер может требовать у пассажира документ, удостоверяющий личность.

С 7 марта в России запрет на высадку пассажиров младше 16 лет за неоплаченный проезд без сопровождения взрослых вступил в силу.

Один из авторов поправок ко второму чтению законопроекта Владимир Синяговский предложил распространить данную меру также на пенсионеров, инвалидов и беременных женщин.