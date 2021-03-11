В Госдуму внесли законопроект о штрафах за высадку из транспорта детей-безбилетников

Фото: ТАСС/Валерий Матыцин
В Госдуму внесли на рассмотрение проект закона о введении административных штрафов для водителей и кондукторов общественного транспорта, а также представителей перевозчика за принудительную высадку пассажиров младше 16 лет за неоплаченный проезд. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды".
Авторами законопроекта стали депутаты от фракции ЛДПР во главе с вице-спикером Игорем Лебедевым и сенатор Сергей Леонов.
Они предлагают дополнить КоАП новой статьей и наказывать водителей и кондукторов за такое правонарушение штрафом в размере 10 тысяч рублей. Перевозчиков, а также должностных лиц, уполномоченных на осуществление контроля, предлагается штрафовать на 50 тысяч рублей.
24 марта Владимир Путин подписал закон о запрете на высадку детей-безбилетников из общественного транспорта. Отмечалось, что теперь контролер может требовать у пассажира документ, удостоверяющий личность.
С 7 марта в России запрет на высадку пассажиров младше 16 лет за неоплаченный проезд без сопровождения взрослых вступил в силу.
Один из авторов поправок ко второму чтению законопроекта Владимир Синяговский предложил распространить данную меру также на пенсионеров, инвалидов и беременных женщин.
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