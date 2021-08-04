Власти Петербурга пообещали разобраться с водителем, высадившим инвалида из маршрутки

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В Санкт-Петербурге организовали проверку по факту отказа водителя маршрутного такси везти пассажира с ДЦП. Об этом сообщает РИА Новости.

"Сейчас разбираемся с этим водителем. Его некорректное поведение в целом – нехорошо, не только в отношении инвалида. Если он позволил себе какие-то грубые слова, то это и в отношении простых людей неправильно", – подчеркнул председатель комитета по транспорту Санкт-Петербурга Кирилл Поляков.

Он уточнил, что маршрутка является частным перевозчиком, из-за чего в ней не действуют льготы для пассажиров.

Позже стало известно, что транспортный комитет принес мужчине публичные извинения, а также уволил водителя.

"Отписалась в WhatsApp транспортная компания, изучили записи, допросили водителя и... уволили. Очень извинялись. На следующую неделю назначили встречу с директором для личных извинений и обсуждения сотрудничества", – написал пассажир в Instagram.

Ранее директор аквапарка "ХХI век" под Волгоградом Григорий Газарян объяснил, из-за чего принял решение не пропустить ребенка-аутиста в аквапарк.

По словам директора аквапарка, мальчик совершал неконтролируемые движения руками, которыми "он мог сбить любого ребенка, а там везде плитка, все могло закончиться плачевно".