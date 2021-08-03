Директор аквапарка в Волжском объяснил, почему не пустил ребенка-аутиста

Фото: instagram.com/volzhsky_34region
Директор аквапарка "ХХI век" под Волгоградом Григорий Газарян объяснил, из-за чего принял решение не пропустить ребенка-аутиста в аквапарк. Об этом сообщает РИА Новости.
"Я не пустил. Считаю, что сделал правильно, исходя из безопасности этого же ребенка и окружающих детей, которых он мог потенциально повредить", – заявил он.
По словам директора аквапарка, мальчик совершал неконтролируемые движения руками, которыми "он мог сбить любого ребенка, а там везде плитка, все могло закончиться плачевно".
Он также отметил, что попросил управляющего предложить родителям ребенка предоставить им бесплатный гостиничный номер, в котором они могли бы оставаться с ребенком поочередно и при этом отдыхать в аквапарке. Однако из-за начавшейся видеосъемки сотрудник растерялся и забыл об этом.
В связи с этим Газарян заявил, что хотел бы предложить семье бесплатное посещение отдельного домика с бассейном на территории аквапарка как компенсацию за недопонимание.
При этом уполномоченный по правам ребенка в Волгоградской области Нина Болдырева сообщила, что у сотрудников аквапарка не было оснований для отказа впускать ребенка.
"Семья самостоятельно оценивает возможности, реакцию ребенка. Он под надзором родителей. Я полагаю, что оснований для отказа им в посещении аквапарка не было", – подчеркнула она.
Болдырева добавила, что в ближайшее время отправит в Роспотребнадзор запрос на проверку аквапарка.
Ранее в Сети появилось видео, на котором охранник не пустил в аквапарк семью с ребенком-аутистом. Запрет объяснили правилами центра, несмотря на предлагаемую 50-процентную скидку для особенных клиентов.
В аквапарке в Волгоградской области прокомментировали инцидент с ребенком-аутистом
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