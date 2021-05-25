Прокуратура и СК проверят возможное нарушение прав инвалидов авиакомпанией "Победа"

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Московская межрегиональная транспортная прокуратура организовала проверку после сообщений о возможном нарушении прав пассажиров авиакомпании "Победа". Об этом сообщает Агентство "Москва".

"Как сообщается в средствах массовой информации, 24 мая 2021 года авиакомпания отказала в воздушной перевозке двум представителям Тверского клуба инвалидов-колясочников "Кристалл", – заявила старший помощник Московского межрегионального транспортного прокурора Екатерина Короткова.

К проверке инцидента также присоединились специалисты Следственного комитета. По результатам будет принято необходимое процессуальное решение.

Ранее в СМИ сообщалось, что авиакомпания "Победа" отказала инвалиду в возможности провезти с собой электрическую коляску на рейс Москва – Калининград. Поводом для такого решения якобы стала большая мощность аккумулятора.

Непосредственно в самой авиакомпании опровергли сообщения об отказе пассажиру из-за батареи. В "Победе" отметили, что жидкий свинцово-кислотный аккумулятор относится к опасным грузам и перевозить его в самолете запрещено. При этом пассажира могли допустить до полета, если бы он оставил в Москве батарею своей коляски.

В декабре 2020 года на работу авиакомпании "Победа" пожаловалась мать ребенка-аутиста. По словам женщины, ей не разрешили сесть рядом с ребенком, в том числе меняться местами с другими пассажирами. В компании позже объяснили, что заранее не были уведомлены о перелете человека с ограниченными возможностями.