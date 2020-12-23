"Победа" проверила информацию об инциденте с подростком-инвалидом на борту

Фото: скриншот эфира телеканала Москва 24

Авиакомпания "Победа" проверила информацию об инциденте с непредоставлением места матери рядом с подростком-инвалидом.

Ранее женщина сообщила, что на стойке регистрации ее предупредили о рассадке с ребенком по разным местам. Она объяснила, что ее сын страдает аутизмом, в связи с чем ей необходимо быть рядом с ним, однако за выбор кресла пассажирке предложили доплатить.

Она рассказала, что отказалась от услуги, поскольку перевозчик должен бесплатно предоставлять дополнительные услуги инвалидам и их сопровождающим.

В авиакомпании выразили сожаление в связи со сложившейся ситуацией и отметили, что при своевременном информировании всегда организуют сопровождение для людей с инвалидностью. Также представители перевозчика уточнили, что клиент обязан сообщать авиакомпании об имеющихся ограничениях в момент заключения договора воздушной перевозки.

Во время проверки авиакомпания выяснила, что женщина приобрела 3 билета на рейс и отказалась от платной услуги выбора места. Также она проигнорировала возможность уведомить о перелете человека с ограниченными возможностями. Поэтому в компании не было информации о пассажире, которому нужно бесплатно предоставить соседнее кресло.

Также в компании отметили, что при регистрации в аэропорту невозможно без оплаты предоставлять места рядом, так как большая часть процессов автоматизирована для снижения операционных затрат и предоставления всем клиентам минимальных цен на авиабилеты.